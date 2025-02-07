Об изменении цен на лекарства в Псковской области рассказали специалисты
Самые подорожавшие и подешевевшие с 27 января по 3 февраля лекарства в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, нимесулид подорожал на 1,42 %, лизобакт – на 1,16 %, отечественный анальгин – на 1,06 % и ренгалин – на 1 %.
На 2,48 % подешевела мазь левомеколь, на 2,04 % – корвалол и на 0,86 % – пенталгин.
Ранее сообщалось, что самым подорожавшим с 27 января по 3 февраля продуктом стала крупа гречневая ядрица – её цена увеличилась на 6,59 %. Самой подешевевшей оказалась полукопчёная и варёно-копчёная колбаса – цена на них упала на 4,54 %.
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