Проектная сессия для молодых учёных прошла в ПсковГУ
Проектная сессия для молодых учёных прошла в ПсковГУ. Экспертное жюри возглавила первый проректор Ольга Серова, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Молодые учёные предложили разработать цифрового ассистента для внутренней навигации в ПсковГУ, правовой справочник интеллектуальных транспортных систем и автономного транспорта, паспорт здоровья муниципалитета, программу обучения мигрантов русскому языку, а также создать Центр герменевтических исследований и многое другое.
Ранее сообщалось, что празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ. Вместе с этим глава региона Михаил Ведерников поздравил научное сообщество Псковской области с профессиональным праздником.
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