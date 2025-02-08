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Общество

Проектная сессия для молодых учёных прошла в ПсковГУ

Проектная сессия для молодых учёных прошла в ПсковГУ. Экспертное жюри возглавила первый проректор Ольга Серова, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Сессия молодых учёных вуза. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Молодые учёные предложили разработать цифрового ассистента для внутренней навигации в ПсковГУ, правовой справочник интеллектуальных транспортных систем и автономного транспорта, паспорт здоровья муниципалитета, программу обучения мигрантов русскому языку, а также создать Центр герменевтических исследований и многое другое.

Ранее сообщалось, что празднование Дня российской науки прошло в ПсковГУ. Вместе с этим глава региона Михаил Ведерников поздравил научное сообщество Псковской области с профессиональным праздником.

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