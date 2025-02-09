Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе

Первые тюльпаны распускаются в хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

  • Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

Напомним, что цветы поступят в магазины уже 10 февраля. Всего Иван Мельник заказал для посадки 500 тысяч луковиц.

Добавим, что к 8 Марта ожидается дефицит белых тюльпанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 февраля 2025

До -14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля
09 февраля 2025

Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
09 февраля 2025

Как избежать наступающей весенней хандры, рассказали псковичам
09 февраля 2025

Супруги Петровы из Псковского района отметили 50-летие совместной жизни
08 февраля 2025

Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского округа
08 февраля 2025

Михаил Ведерников вручил медаль бывшей несовершеннолетней узнице по поручению президента РФ
08 февраля 2025

Открытое наблюдение за звёздным небом прошло на Соколихе
08 февраля 2025

Каток в «Таблетке» Пскова откроется 9 февраля

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...