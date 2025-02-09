Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе
Первые тюльпаны распускаются в хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».
Напомним, что цветы поступят в магазины уже 10 февраля. Всего Иван Мельник заказал для посадки 500 тысяч луковиц.
Добавим, что к 8 Марта ожидается дефицит белых тюльпанов.
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