Первые тюльпаны распустились в хозяйстве Ивана Мельника в Себежском районе

10:37, 09 февраля 2025, ПАИ

Первые тюльпаны распускаются в хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







Напомним, что цветы поступят в магазины уже 10 февраля. Всего Иван Мельник заказал для посадки 500 тысяч луковиц.