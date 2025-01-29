Первые тюльпаны поступят в магазины Пскова 10 февраля

11:24, 29 января 2025, ПАИ

Первые тюльпаны поступят на прилавки магазинов Пскова уже 10 февраля, рассказал фермер Иван Мельник из Себежского района в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Уже 10 февраля начнём. У нас есть заказ по псковским магазинам и будет первая отгрузка», – уточнил фермер.

Ранее сообщалось, что 500 тысяч луковиц для посадки заказал Иван Мельник.

«Дефицит будет, потому что материал не сильно хороший пришёл, ну это и понятно, поскольку у поставщиков были затопленные поля. Соответственно, цена на тюльпан будет высокая в этом году», – рассказал фермер.

Несмотря на то что дефицит присутствует, на приближающиеся праздники тюльпанов хватит, заметил он.

«Конечно, хватит. Только качество будет чуть-чуть не такое, как в предыдущие годы», – сказал Иван Мельник и объяснил, что тюльпан будет сам по себе мельче, чем обычно.

Напомним, что дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта.