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Общество

Локация с альпийскими горами для фото появилась в Псковской области

Новая локация с альпийскими горами для фотосессий появилась в Псковской области. Она находится на Псковском озере, недалеко от деревни Жидилов Бор Псковского района, передаёт постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный сегодня, 9 февраля.

«Сюда даже с детьми можно приехать на фотосессию. Красота! А всего-то 100 метров от Жидилова Бора сразу с выхода направо из канала. И вот такая красота! Красотища! Не каждый год такое будет. Это ветер, природа сделала такие высоты, альпийские горы», – отметил Николай Бесклёвный.

Ранее в Псковской области у местных жителей и гостей региона особой популярностью для фотосессий пользовались маковые, люпиновые и ромашковые поля.

Николай Бесклёвный
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Локация с альпийскими горами для фото появилась в Псковской области
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