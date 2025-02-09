В чем особенность мемориала «Кривая верста», объяснил Михаил Ведерников

22:38, 09 февраля 2025, ПАИ

В чем особенность мемориала «Кривая верста» в Печорском муниципальном округе, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

Он отметил, что «Кривая верста» значительно отличается от обычных мемориалов, расположенных вдали от крупных городов. Здесь имеются аллея, небольшая парковая зона, скамейки для отдыха и часовня. Он подчеркнул, что это не случайность, а заслуга одного конкретного человека: в середине 90-х годов начальник Печорской таможни Николай Флегонтов вместе со своим коллективом взял этот мемориал под опеку.

«Помогал он и поисковикам, способствовал поиску и захоронению павших бойцов, привлекал к этому делу и местных жителей, и молодых ребят. Сотрудники нашей таможни и по сей день следят за мемориалом: проводят субботники, ухаживают за садом. Сын погибшего в 1942 году красноармейца сначала преподаватель, а с годами генерал-майор таможенной службы Николай Флегонтов внес большой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В том числе и по этой причине он был удостоен звания «Почетный гражданин Печорского района», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона уточнил, что две недели назад Николай Флегонтов отметил 83 года. Губернатор пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников рассказал о боях на «Кривой версте» в Псковской области.