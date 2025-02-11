Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участник СВО из Пскова: После ранения жизнь не останавливается

Участник специальной военной операции Юрий Судаков, который получил ранение и пережил ампутацию ноги, рассказал о своём участии в ежегодном турнире по настольному теннису памяти Александра Невского в Пскове. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот выпуска телеканала

Мужчина любит теннис, потому что этот вид спорта заставляет двигаться и быть активным. Кроме того, Юрий Судаков является членом Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Ассоциация занимается и помощью, и реабилитацией, много работает с детьми. На ранении жизнь не останавливается. Мы пытаемся поддержать и военнослужащих дивизии, тех, кто ещё не знает об ассоциации. Мы и сами не хвораем и принимаем участие во всех мероприятиях», – отметил Юрий Судаков.

Добавим, что всего в соревнованиях приняли участие 11 команд.

Отметим, что интервью о поддержке участников спецоперации и их семей, а также о возможностях для участников СВО в мирной жизни можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

К заливке катка приступили в Пушкинских Горах
11 февраля 2025

Работа с соотечественниками станет главной темой программы «Оглавление»
11 февраля 2025

Об истории воинских подвигов в Псковской области рассказал школьникам участник СВО
11 февраля 2025

15 февраля температура в европейской части России опустится ниже климатической нормы
11 февраля 2025

Митрополит Матфей принял участие в открытии Года защитника Отечества в Печорах
10 февраля 2025

Уроки респираторного этикета для детей проводят в муниципалитетах Псковской области
10 февраля 2025

Орнамент малого барабана церкви Николы со Усохи расчищают от наслоений окрасочных слоёв
10 февраля 2025

В муниципалитетах Псковской области продолжается сбор посылок для земляков, находящихся на передовой

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...