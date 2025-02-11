Участник СВО из Пскова: После ранения жизнь не останавливается
Участник специальной военной операции Юрий Судаков, который получил ранение и пережил ампутацию ноги, рассказал о своём участии в ежегодном турнире по настольному теннису памяти Александра Невского в Пскове. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
Мужчина любит теннис, потому что этот вид спорта заставляет двигаться и быть активным. Кроме того, Юрий Судаков является членом Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
«Ассоциация занимается и помощью, и реабилитацией, много работает с детьми. На ранении жизнь не останавливается. Мы пытаемся поддержать и военнослужащих дивизии, тех, кто ещё не знает об ассоциации. Мы и сами не хвораем и принимаем участие во всех мероприятиях», – отметил Юрий Судаков.
Добавим, что всего в соревнованиях приняли участие 11 команд.
Отметим, что интервью о поддержке участников спецоперации и их семей, а также о возможностях для участников СВО в мирной жизни можно прочитать здесь.
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