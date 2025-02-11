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ПсковГУ выделят средства из федерального бюджета на оборудование для лаборатории

Средства из федерального бюджета могут выделить Псковскому государственному университету на закупку оборудования для нового учебно-лабораторного корпуса. Это стало известно из выступления первого заместителя губернатора Псковской области Дениса Салия на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера сегодня, 11 февраля.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Министерству науки и высшего образования Российской Федерации поручено рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований и закупке оборудования для лаборатории Псковского государственного университета в целях проведения медико-генетических и геномных исследований», – отметил Денис Салий.

Соответствующую заявку университет направил в Минобрнауки России, уточнил заместитель губернатора.

«Ожидаем решения министерства. Здесь хочу немножко подробнее остановиться. Решение о выделении денежных средств в размере 40 миллионов рублей министерством принято. Соответственно, при подготовке конкурентных процедур эта сумма увеличилась, учитывая рост стоимости необходимого нам оборудования. В настоящий момент в плотном контакте с министерством данный вопрос решаем. Планируем, что в ближайшие две недели он будет решён положительно. Большое спасибо коллегам из министерства за плодотворное и эффективное сотрудничество», – сказал Денис Салий.

Кроме того, заместитель губернатора затронул вопрос строительства поликлиники в Завеличенской волости Псковского района. «Решением губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова из регионального бюджета выделены необходимые средства для подготовки проектно-сметной документации. Конкурс уже прошёл, соответствующие средства выделены. По окончании проектирования и получения экспертизы будем обращаться в Минздрав за выделением конкретных сумм для строительства этой поликлиники», – сказал Денис Салий.

Напомним, что в этом году в ПсковГУ открылся новый корпус. Его строительство началось в июле 2022 года силами Министерства обороны РФ. Средства были выделены по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта было направлено более 1,4 миллиарда рублей.

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