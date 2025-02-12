Врач рассказала, о чём сигнализируют постоянно обветренные губы

11:34, 12 февраля 2025, ПАИ

Дерматолог Александра Филева, косметолог и эксперт, объяснила, из-за чего губы постоянно сохнут и трескаются. Когда губы трескаются на морозе и при сильном ветре, это естественно. Если снаружи холодно, мелкие кровеносные сосуды под поверхностью кожи сжимаются, из-за этого приток крови к коже снижается. Это помогает уменьшить теплоотдачу, но возникает побочный эффект, который на губах особенно заметен: кожа быстро теряет влагу, сохнет, шелушится и трескается.

«Дело в том, что под кожей на губах нет потовых и сальных желёз. Из-за этого она не успевает адаптироваться к агрессивному воздействию окружающей среды. Кожа на остальных участках тела более защищена. Так что перед выходом на улицу имеет смысл пользоваться гигиенической увлажняющей помадой. Хорошо, если в состав бальзама входит воск и растительные масла. Желательно, чтобы в нём не было ароматизаторов, ментола, эвкалипта, камфоры и ланолина — эти вещества могут ещё сильнее пересушивать губы», — объяснила косметолог.

Часто губы трескаются во время простудных заболеваний. Это может быть связано с насморком: кожа быстрее сохнет, когда нос заложен и человек дышит только ртом. «Кроме того, сухость кожи может говорить об обезвоживании, если из-за высокой температуры, рвоты или диареи организм теряет слишком много жидкости. Обезвоживание могут спровоцировать даже изнурительные спортивные тренировки, когда во время занятий человек сильно потеет и не пьёт воду. А ещё от недостатка жидкости часто страдают беременные и кормящие женщины и люди с сахарным диабетом», — пояснила Александра Филева.

Сухая и потрескавшаяся кожа на губах может оказаться признаком гиповитаминоза, то есть нехватки одного или нескольких витаминов и микроэлементов. «Чаще всего такой симптом характерен для дефицита железа и витаминов группы B. Недостаток этих питательных веществ приводит к развитию анемии. У людей с этим заболеванием в костном мозге вырабатывается недостаточно эритроцитов — красных клеток крови, которые переносят кислород к органам и тканям», — уточнила врач.

Губы могут сохнуть и трескаться в любую погоду из-за сбоя в работе щитовидной железы. «Сухая и шелушащаяся кожа — один из признаков гипотиреоза. Так называется заболевание, при котором щитовидная железа производит недостаточно гормонов Т3 и Т4. Возникший дисбаланс приводит к нарушению обмена веществ, что, конечно, сказывается и на состоянии кожи», — заключила специалист.

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