Псковичам дали рекомендации, как помочь ребёнку во время карантина

14:25, 12 февраля 2025, ПАИ

Как помочь ребёнку во время карантина, посоветовали специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В первую очередь нужно внимательно следить за здоровьем ребёнка. «Если вы видите симптомы ОРВИ, особенно подъём температуры, затяжной кашель, затруднённое дыхание, вызывайте врача на дом и выполняйте все его рекомендации», – посоветовали специалисты.

Кроме того, следует ограничить контакты ребёнка с другими детьми. «Пока школы закрыты, детям лучше не встречаться друг с другом лично. Чтобы помочь малышам поддерживать общение с друзьями, можно провести видеочат», – отметили в Роспотребнадзоре.

Во время карантина следует обучать ребёнка ежедневным профилактическим мероприятиям. В частности, рекомендуется объяснить детям, что мытьё рук с мылом поможет сохранить их здоровье и предотвратить распространение вируса среди окружающих. «Будьте хорошим примером для подражания: если вы часто моете руки, дети с большей вероятностью начнут делать то же самое.

Не забывайте своевременно проветривать помещения и проводить влажную уборку дома – это также относится к мерам неспецифической профилактики», – порекомендовали в ведомстве.

Также во время карантина нужно помочь ребёнку в дистанционном обучении.

«Просмотрите задания из школы и помогите вашему ребёнку определить разумные темпы выполнения работы. Возможно, понадобится помощь в подключении устройства к образовательной платформе», – отметили специалисты.

При этом нужно не забывать о режиме сна ребёнка. «Соблюдайте режим сна, вставайте в одно и то же время с понедельника по пятницу. Структурируйте день для обучения, свободного времени, здоровой еды и физической активности», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кроме того, нужно предложить ребёнку различные варианты досуга, чтобы дети не сидели постоянно перед телевизором или в гаджетах. Это могут быть настольные игры, головоломки, подвижные игры, рисование открыток для бабушек и дедушек, интересные книги, которые можно было бы прочитать в свободное время. Также необходимо обязательно выходить на прогулку, проследив, чтобы ребёнок был одет по погоде, так как переохлаждение снижает защитные способности организма.

Ранее сообщалось, что 40 классов в 22 средних школах в Псковской области закрыто на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Также в Роспотребнадзоре рассказали, при каких симптомах ОРВИ следует оставить ребёнка дома.