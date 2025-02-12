В Великолукском филиале детской облбольницы отремонтировали рентген-аппарат

13:36, 12 февраля 2025, ПАИ

В Великолукском филиале детской областной клинической больницы отремонтировали рентген-аппарат, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сейчас рентгенологическое отделение работает в штатном режиме. Все оборудование исправно, произведен ремонт оцифровщика рентгенологических снимков и рентгеновского аппарата.

Высокая детализация визуализируемых областей на снимках позволяет своевременно диагностировать и начать лечение пациентов, подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что после реорганизации в Великолукской больнице погасили кредиторскую задолженность почти в 400 млн рублей.