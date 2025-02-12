В Псковской области 13 рыбаков отрезало от берега, спастись помогла лишь русская смекалка. Видео

13:53, 12 февраля 2025, ПАИ

13 рыболовов попали в ледовую западню на льду Чудского озёра неподалёку от деревни Устье, что рядом с Гдовом, 11 февраля 2025 года около полудня.

Автор видео: Дмитрий Грибанов. Монтаж: ПАИ

Резкие перепады температуры разорвали неокрепший лёд, образовав непреодолимую трещину десятиметровой ширины и протяжённостью в несколько километров. От берега оказались отрезанными 13 рыболовов. Но попавшие в ледовый плен не растерялись. Сначала переправили троих рыболовов пешнями и ледобурами, отколов небольшой кусок льда. А затем отломили под собой кусок побольше, примерно 15 х 5 метров, и, гребя бурами, как вёслами, все переправились с одного «берега» на другой.



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова



Фото: скриншоты из видео Дмитрия Грибанова













«Молодцы мужики! Не растерялись, сообразили, да и опыт, наверное, имеется. И главное, без паники, без суеты, всё по-деловому и даже с шутками. Такую Россию не победить!» – оставил постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный свой комментарий под видео, опубликованным Дмитрием Грибановым в сообществе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Будьте осторожны, рыболовы! Лёд ещё не окреп и неоднородный, много трещин по всему льду, особенно вдоль восточного берега Чудского озера, отмечает Николай Бесклёвный.

Напомним, что выход на лёд в Псковской области запрещён! Вероятность образования крепкого льда на водоёмах Псковской области в феврале крайне мала, заявляла ранее ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Из-за неокрепшего льда на водоёмах Псковской области с начала года погибли четыре человека.