Почти 20% псковских компаний пользуются услугами самозанятых

14:38, 12 февраля 2025, ПАИ

18 % опрошенных псковских компаний пользуются услугами самозанятых, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Чаще всего бизнес привлекает самозанятых, оказывающих услуги в сфере грузоперевозок и логистики, ремонта и строительства, а также в IT-области. Также предприятия и организации Псковской области часто обращаются к самозанятым юристам, эйчарам, бухгалтерам, копирайтерам, дизайнерам и маркетологам.

Напомним, что по итогам декабря прошлого года более 12 миллионов россиян стали самозанятыми.

Добавим, что с 1 января 2026 года самозанятым россиянам начнут предоставлять оплачиваемые больничные.