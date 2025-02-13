Неужели зима наступила? Псковские рыболовы в третий раз открывают ледовый сезон

23:03, 12 февраля 2025, ПАИ

В выходные дни хорошо приморозило, и псковские рыболовы-любители массово выбрались на лёд Псковского и Чудского озёр. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Лёд только в Лунёвщине?

Две наших рыбалки, о которых расскажу ниже, не столько о рыбе, сколько о ледовой обстановке на наших главных псковских озёрах и о настроении рыболовов. Уловы, и наши, и у большинства из тысячи рыболовов, побывавших в эти выходные дни на льду Псковского и Чудского озёр, слабенькие. Все обвиняют в этом рекордное высокое атмосферное давление. Может, и так. Но были и исключения…

7 февраля 2025 года. Чудское озеро. Лунёвщина. Сегодня побывали в Лунëвщине – это прибрежная деревня перед самым Гдовом. Ближе нормального льда нет, во всяком случае вчера не было ни в Островцах, ни в Спицино, ни в Сторожинце, ни в Кунести, ни в Ветвенике. От Спицино и до Зигоски три-четыре дня назад лёд у берега порвало восточным ветром, образовав метровые и шире трещины. А в Лунëвщине лёд до торосов хороший, вход, выход и перемещение по льду без проблем. Торосы от берега образовались где в 300 метрах, где метрах в 700 до них. Вот там и ловили сегодня человек сто. Клевало плохо, на мормышку – чуть лучше, чем на балансир или блесну, окунёк мелкий, 100–130 граммов, очень редко 150 граммов, бонусов ни у кого и никаких ни в нашей компании, ни в ближайшем окружении.

Лёд крепкий, но только до торосов

Мы выходили от местного пляжа влево почти под 45 градусов, туда, где и сосредоточились почти все сегодняшние рыболовы. Человек восемь, наоборот, ушли вправо на наломанный лёд, а четверо из них рыбачили даже на дальнем краю ломняка. Что там и как, не знаю, но они довольно усидчиво провели целый день почти в одном и том же месте, никуда не бегая и не шарахаясь. Чуть левее от нашего выхода в озеро впадает ручей, и вот его надо обходить стороной обязательно, будьте внимательны. Именно такие места мы называем гнилыми: они и в 30-градусный мороз не замерзают или покрываются лишь тонкой корочкой льда. А остальной береговой лёд до широкой полосы с торосами очень даже прочный и надёжный, его толщина везде, где мы сверлили лунки, от 10 до 15 сантиметров.

Транспорт зимнего рыболова

Снега на льду почти нет, а потому передвигаться по таким ледовым полям сейчас одно удовольствие, чем рыболовы и пользуются. Мы не спеша шли в выбранном направлении, а нас легко и непринуждённо обогнал местный рыболов на… велосипеде. На багажнике были приторочены ящик с буром, и, судя по всему, такой способ передвижения рыболову доставлял удовольствие. Но моё впечатление о лёгкости оказалось обманчивым: метров через двести этот велорыбак и один раз спешился, и второй, а потом снял поклажу с багажника, велосипед поставил на подножку и пошёл пешком. Дальше было ехать бесполезно и небезопасно как для велосипедиста, так и для велосипеда: и не проехать, и велопокрышки можно пробить запросто.

На льду снега немного, рыболовы легко перемещаются и пешком, и на транспорте…

Метрах в четырёхстах от берега начинался налом льда: сначала небольшие фрагменты, потом узкие полоски, за ними полосы пошире, а далее самая широкая, сплошная стометровая полоса торосов, за которой совсем свежий, тонкий лёд и открытая вода бескрайнего Чудо-озера.

Окунь-каприза

Вот между такими начинающимися неровностями льда мы и выбрали широкую и свободную площадку. Мои товарищи не все уже такие мобильные, как в молодости, а потому решили, что сначала попробуем половить здесь, осмотримся, вместе позавтракаем, а уже потом при необходимости и разбежимся.

Попробовали. И уже во второй лунке у меня клюнуло. Сначала я услышал лёгкое касание окуня (ну а кто же ещё?), потом несильный удар – и сразу же ещё удар. После касания рыбы моего балансира я пытался подсечь её, но не получалось, и каждый раз я поднимал приманку выше сантиметров на десять. И при четвёртом подъёме очередной удар, подсечка… Наконец-то! Кто-то некрупный повис на моём крючке. Вынимаю окушка, делюсь радостью с товарищами: первый гдовский окунь в нашей компании!

Но, как оказалось, не первый. Возле лунки Сергея Ивановича уже прыгало два или три таких же полосатых окушка. Ну, раз в этой лунке клюнуло, то должно и продолжение последовать. Но, увы, пятьдесят раз я подбросил свой балансир – и больше ни царапки, ни удара, ничего. Перешёл метров на двадцать дальше, просверлил ещё одну лунку. И в ней такая же история. Почти сразу ощутил удар и лишь с третьего или четвёртого касания опять поймал такого же 130-граммового окунька. И больше нет никого и ничего. И в следующей лунке лишь один окунёк. И в следующей. И каждого полосатика везде надо было очень долго «уговаривать»: слышно, как касаются, тыкают, подбрасывают мой балансир, а клюют очень неохотно.

Пешня – лучший гаджет зимнего рыболова

Подошло время завтракать. Собравшись возле Сергея Ивановича, увидели, что на мормышку рыбка клюёт гораздо чаще: и окуньков у него уже пяток, и две некрупные плотвички, и три ёршика. Поздравили нашего товарища: у него сегодня дебют – первая рыбалка в этом зимнем сезоне. Пили чай, разговаривали и наблюдали за происходящим вокруг.

Я ещё раньше заметил двух рыболовов в красных куртках, которые метрах в ста от нас блеснили и неплохо махали руками, в отличие от основной массы. Для себя решил: вот туда после чаепития я и пойду.

В это время мимо нас прошла группа из трёх рыболовов. Они, наверное, запоздали с приездом и шли быстрым шагом, растянувшись в цепочку. Вёл их крепкий мужчина, одной рукой он тащил санки на высоких полозьях, а во второй у него был, по всей видимости, навигатор, и он постоянно на него поглядывал. И шли они целеустремлённо, со знанием дела, по всей видимости, на конкретную и уже проверенную точку. Я продолжал за ними наблюдать. Вожак, разогретый, со снятой курткой, оторвался от своих товарищей метров на тридцать и, не останавливаясь, так и попёр в основную широкую полосу наломанного льда, не выпуская из правой руки свой «компас». Метров двадцать он напрямую продирался по торосам, как смотрю: споткнулся и упал. Так это не упал он, а провалился! Правда, провалился, наверное, всего одной ногой, так как сразу же поднялся и, развернувшись, быстренько стал выбираться обратно, на ровный лёд. На этот раз обошлось. Ну, нельзя на льду быть таким безалаберным и неосторожным, а тем более в торосах и без пешни. Именно пешня – лучший гаджет, лучший помощник на первом льду, изобретённый и проверенный сотни лет назад нашими предками и уберёгший тысячи жизней зимних рыболовов.

Без улова не остались

Сергей Иванович сказал, что никуда со своей лунки больше не пойдёт, а мы разбежались кто куда. Я подошёл поближе к двум примеченным ранее рыболовам. Они рыбачили вдоль края ломняка и до нашего завтрака и во время него неплохо подловили на блёсны и балансиры – несколько небольших кучек окуней виднелось возле их лунок. Ну а когда я пришёл, то и у них закончилось, и у меня не началось. Думал, до завтрака плохо клевало, но, оказывается, плохо – это сейчас. Если с утра я обнаруживал окунька, пусть по одному, но в каждой лунке, то теперь клевало лишь в каждой десятой. Попадался и двойной, и тройной лёд – и не просверлить, да и рыбачить там было бы ни к чему. Только одна лунка одарила меня серией из четырёх полосатиков, один из которых оказался самым крупным во всём моём улове – целых 200 граммов весом.

Всего я поймал около двух десятков окушков, большинство из которых едва ли дотягивало до 130 граммов. И ещё у двоих моих товарищей сегодняшний улов примерно такой же. А вот Сергей Иванович с блёснами не связывался и наловил килограммов пять-шесть разнокалиберной смеси: десятка четыре окуньков, штук десять небольших плотвиц и столько же, только уж совсем мелких, ершей. И на уху, и пожарить. Неплохое открытие сезона у Иваныча получилось.

На берегу были в 16:30. Аккурат к этому времени и пограничники подъехали на УАЗе. Проверили документы (они у нас в порядке), вежливо и культурно разошлись. Погода – сказка. Наверное, это был первый тихий и солнечный день этой зимы. Настроение отличное! И не без улова.

Зажигалка

9 февраля 2025 год. Псковское озеро, Жидилов Бор. С вечера субботы никуда не собирались, а уже воскресным утром 9 февраля вдвоём с товарищем умчались на рыбалку. Сорвало с места сообщение, полученное поздно вечером из деревни Ершово Псковского района. Лена, супруга моего знакомого рыболова (да и сама рыбачка отменная), поделилась: «Муж сегодня семь килограммов на блесну окуней наловил. И практически все по 250–300 граммов и из одной лунки. Пара окуней была по 360–400 граммов, монстры. Я загорелась, завтра в первый раз поеду с ним. У нас выход по болоту плохой, будем через Жидиловку».

И мы загорелись. Неутешительные сообщения о повсеместных слабых уловах в последние три дня, в том числе и личные итоги пятничной (Лунёвщина, Чудское озеро) и субботней (Богданово, Псковское озеро) рыбалок, нас не тревожили. Сколько раз бывало, что на фоне всеобщего бесклёвья мы находили небольшой пятачок, на котором рыба не подчинялась, казалось бы, обязательным для неё правилам и ловилась великолепно всем на удивление. Именно на такое место, наверное, и попал в субботу наш знакомый.

Утром созвонились, договорились, где примерно пересечёмся и встретимся на льду. Но так получилось, что не встретились. У наших знакомых мотособачка, наверное, застоялась после долгого перерыва в эксплуатации и сначала закапризничала, а потом и вовсе заглохла и заводиться наотрез отказалась. Пришлось им возвращаться домой и отложить свою рыбалку до следующих выходных.

Рыболовов сотни, до самого горизонта

На базе отдыха «Берёзка» аншлаг, все площадки, хоть как-то пригодные для парковки, были заставлены множеством машин. Уж сколько их там, я не считал, но около трёх сотен точно. Парковка небесплатная: за легковой автомобиль – 150 рублей, за микроавтобус или авто с прицепом – 200 рублей. Неплохой бизнес на рыболовах.

Мороз –13 градусов. Канал, выходящий от базы в озеро, вновь замёрз, по нему и выходят, и выезжают рыболовы. На озере настоящее паломничество. Начиная примерно с первого километра от берега, везде палатки, снегоходы, мотособаки. Страждущих в это воскресенье собралось здесь не менее тысячи: чёрные точки рыболовов, пеших и моторизованных, разбежались и разъехались и вширь и вдаль Псковского озера, теряясь за горизонтом. Выделялись три явно выраженных скопления: одно – в километре (судя по максимальной концентрации палаток, здесь собрались любители лова на мормышку), другое – напротив ершовского выхода в полутора километрах, а самое большое и дальнее – в трёх километрах от берега, судачатники.

Не трещит и не гнётся

Вот к последним мы и пошли. Остановились на краю, не забираясь внутрь скопления. Желающих поймать судака полтысячи, не меньше, но не видел и не слышал, чтобы кто-то его сегодня поймал.

Пробурили первые лунки. Начало было многообещающим. Стас поймал сначала судачка на 300 граммов, а потом подержал кого-то очень серьёзного. По его ощущениям, он подцепил и протянул не меньше метра судака на полтора-два килограмма. Но сход… Судачонка он отпустил, а увесистый сход вспоминал ещё долго. Это нас задержало на «судачьем» месте часа на полтора, но больше не было ни одного удара, ни одной поклёвки даже окушка или ёршика.

К этому времени и судачья компания начала редеть, рыболовы оттуда разъехались и разбежались в разные стороны. Благо лёд сегодня это позволил. Если ещё вчера в некоторых местах были полыньи и даже большие участки открытой воды, то сегодня всё Псковское озеро наконец-то замёрзло. Неужели зима настала? Я лично проверил два именно таких места. Они выделялись тёмным и ровным льдом, в отличие от старых участков со множеством мелких торосов и неровностей. Молодой лёд крепкий, нигде не трещит, не пищит и не гнётся. Измерил его толщину: в одой лунке – семь сантиметров, в другой – девять сантиметров. Мороз не отпускал целый день, и лёд продолжал нарастать.

Не клюёт. Вернулись метров на 500–700 обратно. Там рыболовы реденько, но мелкого окушка всё же полавливали – на мормышку почаще, на блесну пореже, а размер полосатой рыбки и у тех и у других был одинаковым. Часа через два, просверлив десятка три лунок, поймав пять окушкуов, из которых самый крупный – 150 граммов, я предложил сегодняшнюю рыбалку закончить. Товарищ согласился, у него такой же результат. Наш улов мы отдали молоденькому, лет девяти, рыболову, который очень обрадовался такому подарку, поблагодарил и тут же помчался поделиться радостью с отцом. Кто рядом с нами на мормышку рыбачил, без улова в этот день не остался: поймали по два, три, четыре килограмма мелкокалиберной смеси из плотвиц, окушков и ершей.

Очаровывающая зима

При выходе с озера на самом берегу задержались у природной зимней красоты. Ветер, лёд и мороз воздвигли живописнейшие трёхметровые, а может и выше, горы льда. При ярком солнце на фоне тёмного леса эти торосы очень выразительно смотрелись. Мы остановились и какое-то время смотрели и стояли как зачарованные. Не каждый год именно здесь такую красоту можно увидеть. Очень интересное место для зимних прогулок: и от города недалеко (10 километров), и от базы отдыха «Берёзка» (100 метров), толщина и прочность льда позволяют.

9 февраля 2025 года. Пожалуй, ни у одного городского торгового центра столько машин не собирается, сколько на берегу Псковского озера на базе отдыха «Берёзка»

Мороз, солнце, ослепительная красота горок из ледовых торосов. Зима пришла. Ура!