Суд в два раза увеличил срок мужчине, который привёз в Псковскую область взрывчатку в иконах

11:31, 13 февраля 2025, ПАИ

Псковский областной суд в два раза увеличил срок 32-летнему мужчине, который привёз в Псковскую область взрывчатку в иконах. Вместо пяти с половиной лет мужчина проведёт в колонии общего режима 10 лет, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов.

Во время судебного процесса выяснилось, что злоумышленник, находившийся на тот момент в Румынии, вступил в преступный сговор с неизвестными, которые за деньги поручили ему перевезти через российскую границу взрывчатые вещества и взрывные устройства. Всё это было уложено в 31 коробку с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники с гексогеном.

Мужчина погрузил коробки в прицеп автомобиля и выехал с территории Румынии в направлении России. При осмотре транспортного средства в пункте пропуска указанные взрывные устройства и взрывчатые вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

По приговору Пыталовского районного суда Псковской области злоумышленник признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконной перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость наказания. Рассмотрев апелляционное представление прокурора, изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда изменила приговор.