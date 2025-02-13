Тюльпаны появились в псковских магазинах: сколько стоят цветы

11:41, 13 февраля 2025, ПАИ

В канун 14 февраля в цветочных магазинах Пскова появились в продаже тюльпаны. Корреспондент ПАИ узнал, сколько стоят в этом году в рознице первые тюльпаны.

Тюльпаны появились как в небольших цветочных магазинах, так и в крупных торговых продуктовых сетях. Стоимость одного цветка в разных точках заметно отличается и колеблется от 160 дло 230 рублей. Таким образом, средняя цена составляет 198 рублей. По сравнению с февралем 2024 года стоимость тюльпанов увеличилась в 1,5–2 раза.

В Псковской области тюльпаны выращивают в нескольких фермерских хозяйствах. Их руководители заранее прогнозировали рост стоимости цветов. «Дефицит будет, потому что материал не сильно хороший пришёл, поскольку у поставщиков были затопленные поля. Соответственно, цена на тюльпан будет высокая в этом году», – рассказывал, в частности, фермер Иван Мельник.