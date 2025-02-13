Отпоили: в Псковской области спасли замерзавшего в полынье лося

12:55, 13 февраля 2025, ПАИ

Неравнодушные жители Невельского района спасли из ледяной воды молодую лосиху, сообщает корреспондент ПАИ.

В Невельское лесничество позвонил охотник и сообщил, что в устье Большого Ивана в Опухликах в полынье замерзает молодая лосиха. Сотрудники организации выехали немедленно. К их приезду местные охотники подрубили полынью, веревками вытянули животное, которое уже перестало реагировать.

«На берегу мы сделали подстилку из сосновых веток, развели костер. Что мы только не делали: кто снял куртку и подложил под животное, наверх покрывало из машины, делали массаж сердца – никакой реакции. Ну что, приняли решение «согревать по-человечески». Принесли бутылку водки, налили граммов 50. Что пролилось, что-то попало в глотку. Что вы думаете – реакция началась: лосиха задвигала ногой. Значит, в правильном направлении движемся, решили мы и налили еще немного», – рассказал участник спасения охотовед Невельского лесничества Алексей Петров газете «Невельский вестник».

Спасатели постоянно переворачивали животное около костра, растирали, еще раз массировали сердце. За жизнь молодой лосихи они боролись целый день.

«Уже около 16.00, видя, что она начала двигать ногами, мы решили, что надо отойти от нее, чтоб животное успокоилось. Мы вернулись в лес через некоторое время. Лосиха, увидев людей и, по всей вероятности, полностью оклемавшись, поднялась и потрусила в лес», – отметил Алексей Петров.

Позже охотовед прошелся до полыньи и увидел на краю следы четырех взрослых животных. Видимо, они были свидетелями борьбы животного с ледяной водой, но помочь было не в их силах.

Ранее на этой неделе жители Псковской области спасли со льда озера косулю и вытащили из воды замерзающую собаку.