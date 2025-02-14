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Общество

Об изменении цен на непродовольственные товары в Псковской области рассказали специалисты

О самых подорожавших и подешевевших с 3 по 10 февраля непродовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубная паста подорожала на 5,79 %, женские эластичные колготки – на 4,56 %, детские подгузники – на 3,9 %, обрезная доска – на 3 %, зубная щётка – на 2,16 %, древесностружечные плиты – на 1,97 % и хозяйственное мыло – на 1,32 %.

Подешевели туалетная бумага (на 6,22 %), шампунь (на 2,55 %), стиральный порошок (на 2,35 %) и туалетное мыло (на 2,18 %).

Напомним, что среди продовольственных товаров больше всего (на 7,05 %) подорожало подсолнечное масло, среди молочных товаров – сыры (на 3,06 %). Сильнее других продовольственных товаров подешевела крупа гречневая ядрица – ценник на продукт упал на 3,55 %.

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