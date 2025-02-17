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Происшествия

Стали известны подробности угона автомобиля, на котором пскович повредил 10 машин

Подробности угона автомобиля, за рулём которого пскович повредил 10 машин, рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По имеющимся сведениям, вечером 14 февраля от дома на улице Юбилейной в Пскове угнали автомобиль «Тойота». Владелец машины обратился за помощью в правоохранительные органы. Позднее автомобиль с техническими повреждениями полицейские нашли на улице Коммунальной. Сотрудники полиции также установили подозреваемого в неправомерном завладении этим транспортом. Им оказался 22-летний безработный пскович.

По версии следствия, молодой человек был в гостях у владельца иномарки и без его ведома завладел ключами от «Тойоты». Он решил покататься на машине, но не справился с управлением и повредил несколько автомобилей.

В отношении псковича возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия, уточнили в пресс-службе.

  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • 10 автомобилей повредил водитель на улице Коммунальной в Пскове и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что этот пскович был за рулём «Тойоты» в нетрезвом виде и после ДТП пытался скрыться с места происшествия. Очевидцы его задержали и передали сотрудникам Госавтоинспекции, а также сообщили, что молодой пскович сопротивлялся и пытался спровоцировать драку.

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