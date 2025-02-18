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Общество

Спрос на услуги по изготовлению заборов вырос в Пскове в три раза

Спрос на услуги по изготовлению и установке заборов в Пскове в феврале этого года вырос в 3,1 раза, а предложения от специалистов увеличились на 61 % по сравнению с февралём прошлого года, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, спрос на услугу по изготовлению и монтажу кованых ворот вырос за год на 58 %, а количество предложений от мастеров – на 63 %. В 2,3 раза увеличился интерес псковичей к строительству деревянных заборов, а местные специалисты разместили в 2,2 раза больше предложений на работу с такими ограждениями.

Также в феврале 2025 года в четыре раза вырос спрос на монтаж автоматики на ворота и калитки, а количество предложений – в два раза, спрос на ремонт и покраску заборов – в 2,1 раза, а предложения – в два раза, спрос на строительство ленточного фундамента – в 2,7 раза, а предложения – в два раза.

Напомним, что с 2023 года дворы многоквартирных домов в России должны соответствовать новым требованиям – Псковская область одна из первых внедрила их в свой оборот.

Добавим, что в Псковском районе застройщик уже реализовал проект, приближенный к новым требованиям.

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