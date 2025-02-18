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Культура

На фестивале русской музыки будут такие концерты, которые увидеть и услышать в России довольно сложно – Александр Боярков

Ряд концертов, представленных на 51-м фестивале русской музыки в Пскове, увидеть и услышать в России довольно сложно, заявил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в Школе креативных индустрий в Пскове сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«У нас будет ряд таких концертов, которые в принципе не увидеть и не услышать в России либо же довольно сложно. Нельзя приехать в Москву и сказать «я схожу на этот концерт» – не сходите скорее всего. Это на самом деле уникальные вещи, и все программы, которые сейчас у нас получаются, не серийные. Это штучные истории, на которые даже в Москве и Питере попасть крайне сложно», – подчеркнул Александр Боярков.

Он привёл в пример концерт, который откроет фестиваль. На сцене областной филармонии выступят музыканты проекта Zventa Sventana, которые впервые в Пскове представят концерт с оркестром «Персимфанс». Мероприятие пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Подготовлена программа, где сочетаются русский фольклор, электроника и симфоническая музыка. <…> Это такая история, которую в России можно услышать. Было два концерта в «Зарядье», насколько я знаю, и как будто бы больше и не было именно в таком составе. Пскову крупно повезло принять у себя такой масштабный проект», – сказал Боярков.

Худрук и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников также назвал три причины, почему стоит посетить фестиваль. Первая – прозвучит то, что не звучало в Пскове; вторая – максимальный охват всех возрастов; третье – постарались учесть все интересы, подчеркнул он.

«Мне кажется, что меню богатое», – заключил Алексей Репников.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр выступит на фестивале русской музыки в Пскове

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