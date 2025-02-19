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Общество

Стало известно, сколько получают самозанятые псковичи

Средний возможный доход для самозанятых псковичей по итогам прошлого года составил 53 тысячи рублей, что на 9 % меньше, чем в 2023 году. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

Средний возможный доход самозанятых жителей СЗФО. Скриншот: hh.ru

В целом доходы самозанятых из СЗФО за год увеличились на 7 %, до 47 тысяч рублей, а наибольшие зарплаты работодатели готовы предложить жителям Ленинградской области (89,5 тысячи рублей), Карелии (87 тысяч рублей) и Мурманска (84 тысячи рублей).

Спрос на услуги самозанятых по России вырос на 26 %, до 235 тысяч вакансий, по СЗФО – на 29 %, до 30 тысяч предложений, а по Псковской области – на 57 %.

Динамика спроса на услуги самозанятых из СЗФО. Скриншот: hh.ru

Ранее сообщалось, что почти 20 % псковских компаний пользуются услугами самозанятых, а чаще всего местный бизнес привлекает людей в сфере IT, грузоперевозок и ремонта.

Напомним, что 26 февраля в Пскове пройдёт мастер-класс для самозанятых по возможностям масштабирования своих товаров и услуг.

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