Стало известно, сколько получают самозанятые псковичи

10:20, 19 февраля 2025, ПАИ

Средний возможный доход для самозанятых псковичей по итогам прошлого года составил 53 тысячи рублей, что на 9 % меньше, чем в 2023 году. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

В целом доходы самозанятых из СЗФО за год увеличились на 7 %, до 47 тысяч рублей, а наибольшие зарплаты работодатели готовы предложить жителям Ленинградской области (89,5 тысячи рублей), Карелии (87 тысяч рублей) и Мурманска (84 тысячи рублей).

Спрос на услуги самозанятых по России вырос на 26 %, до 235 тысяч вакансий, по СЗФО – на 29 %, до 30 тысяч предложений, а по Псковской области – на 57 %.

Ранее сообщалось, что почти 20 % псковских компаний пользуются услугами самозанятых, а чаще всего местный бизнес привлекает людей в сфере IT, грузоперевозок и ремонта.

Напомним, что 26 февраля в Пскове пройдёт мастер-класс для самозанятых по возможностям масштабирования своих товаров и услуг.