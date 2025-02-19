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Общество

Порядок оплаты счетов за электричество хотят изменить в России

Министерство энергетики России планирует ввести новый порядок оплаты счетов на услуги по передаче электричества. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Фото: ПАИ

Согласно законопроекту, новые потребители, если подключённая мощность их сети не ниже 670 кВт, будут платить за электроэнергию по принципу take-or-pay. Так, сумма на оплату будет рассчитываться не из фактического потребления, а исходя из максимально заявленной мощности.

Нововведения позволят сдержать рост стоимости электричества, а также оптимизировать строительство сетей. Предварительно проект вступит в силу 1 июля 2025 года.

Напомним, что для перерасчёта платежей за электроэнергию псковичам до 1 мая необходимо подать технический паспорт. Тем, кто сделает это в указанный срок, пересчитают платежи, начиная с 1 января текущего года. Места, в которых можно оформить документ, указаны здесь.

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