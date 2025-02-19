В Псковской области наградили помогавших эвакуированным после атаки БПЛА жителям Торопца

19:59, 19 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области наградили представителей муниципальной власти и бизнеса Великих Лук и Куньинского района, которые помогали жителям Торопца, эвакуированным из Тверской области после атаки БПЛА. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин вручил им медали МЧС России «За содружество во имя спасения» и почётные грамоты МЧС России.

Напомним, в Тверской области в ночь с 17 на 18 сентября 2024 года был атакован БПЛА город Торопец. В результате падения обломков беспилотников в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории. В Псковскую область тогда эвакуировалось более 200 человек, жители региона оказывали им необходимую поддержку и помощь.