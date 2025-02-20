Узнать о событиях Псковщины во время Великой Отечественной войны можно в Музее Победы в Москве

11:16, 20 февраля 2025, ПАИ

Узнать об исторических событиях Псковской области, которые произошли во время Великой Отечественной войны, можно в Музее Победы в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках нового видео из цикла «Родина Знамени Победы». Оно опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«Это главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной войны. Здесь представлено большое количество архивных материалов, исторических данных, экспонатов, которые рассказывают о сражениях, подвигах и героях войны. В Музее Победы много отсылок к событиям, которые связаны и с нашей Псковской областью», – отметил Михаил Ведерников.

Например, в квартире подпольщика можно узнать про партизанский обоз, который был доставлен в блокадный Ленинград дедовичскими партизанами. А в секции «Разграбленная культура» есть информация про Пушкинские Горы и про ущерб, нанесенный немцами культурному наследию. Также представлены сведения о Великолукском процессе над фашистами.