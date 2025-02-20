«Будет интересно и псковичам, и туристам»: Михаил Ведерников – о новом пространстве в центре Пскова

19:15, 20 февраля 2025, ПАИ

Обновлённое пространство в здании бывшего «Октября», где сегодня открыли историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва, будет интересно и полезно как псковичам, так и туристам. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который принял участие в открытии библиотеки вместе с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я считаю, очень удачно получилось. Здесь есть элементы традиционной библиотеки и ультрасовременной, с системой электронного учёта книг, большое количество различных локаций. Безусловно, всем жителям Псковской области будет интересно. А с учётом того, что здесь большое количество экспозиций, которые постоянно будут меняться, это будет место, которое не надоест, куда можно будет приходить снова и снова. И наши многочисленные туристы, я думаю, будут выбирать это место своей первой точкой, потому что можно наглядно и в интересном современном формате ознакомиться с нашими достопримечательностями, определить маршруты и потом уже их посетить», – сказал Михаил Ведерников.

Полпред Александр Гуцан назвал открывшуюся библиотеку «фантастическим местом».

Напомним, библиотека основана в 1946 году. Она изначально располагалась в Пскове на улице Советской, 25 в кв. 6, а затем в помещении на первом этаже многоквартирного дома № 19а на Октябрьском проспекте. К 50-летию со дня основания учреждению присвоили имя в честь краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Ивановича Василёва.

После обращения жителя Пскова к президенту России Владимиру Путину было принято решение о расширении площадей библиотеки и о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.

Библиотека будет принимать посетителей уже с завтрашнего дня.

Отметим, что в здании также разместятся Туристско-информационный центр Псковской области и филиал национального центра «Россия».