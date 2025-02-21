Псковичи всё активнее борются со взломами техники

14:20, 21 февраля 2025, ПАИ

Псковичи всё активнее борются со взломами техники. Так, спрос на услуги по чистке и удаления вирусов со своих устройств в феврале этого года вырос в 2,6 раза. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Также популярными стали услуги по восстановлению удалённых данных и файлов. Спрос на эту процедуру вырос на 67 %, а специалисты разместили на 13 % больше таких предложений, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом месяце в 2,8 раза увеличился интерес псковичей к диагностике ноутбуков и компьютеров. Мастера, зафиксировав рост обращений, на 55 % чаще стали предлагать свои услуги.

Ранее сообщалось, что мошенники научились снимать деньги с банковских счетов своих жертв без использования их карты. Они втираются в доверие к человеку, а после убеждают установить на телефон вредоносное приложение.

Добавим, что в России распространяется вирусная программа SpyNot, которая даёт полный доступ к устройству человека.