Псковичи всё активнее борются со взломами техники
Псковичи всё активнее борются со взломами техники. Так, спрос на услуги по чистке и удаления вирусов со своих устройств в феврале этого года вырос в 2,6 раза. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.
Также популярными стали услуги по восстановлению удалённых данных и файлов. Спрос на эту процедуру вырос на 67 %, а специалисты разместили на 13 % больше таких предложений, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом месяце в 2,8 раза увеличился интерес псковичей к диагностике ноутбуков и компьютеров. Мастера, зафиксировав рост обращений, на 55 % чаще стали предлагать свои услуги.
Ранее сообщалось, что мошенники научились снимать деньги с банковских счетов своих жертв без использования их карты. Они втираются в доверие к человеку, а после убеждают установить на телефон вредоносное приложение.
Добавим, что в России распространяется вирусная программа SpyNot, которая даёт полный доступ к устройству человека.
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