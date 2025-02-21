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Общество

Об актуальных расценках на тюльпаны рассказали псковичам

Первые тюльпаны поступили на прилавки Псковской области уже 10 февраля, а цены на цветы по сравнению с февралём прошлого года выросли в 1,5–2 раза. О причинах роста стоимости, а также об актуальных расценках рассказали изданию «Аргументы и факты – Псков» эксперты псковского цветочного рынка.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день цена на тюльпан в цветочных магазинах Пскова составляет 160–230 рублей, а авторские букеты, созданные только из тюльпанов, стоят три – четыре тысячи рублей.

Самые дешёвые тюльпаны всегда можно было найти в крупных торговых сетях, однако в этом году цены на них тоже существенно выросли. Так, букет из 11 тюльпанов в «Пятёрочке» можно купить со скидкой за 899 рублей, а в «Перекрёстке» – за 599 и 999 рублей со скидкой и за 1 119 и 1 999 рублей без неё за букеты из девяти и 15 штук.

«Цены ниже 150 рублей за цветок перед 8 Марта не будет. В цены заложена и зарплата, и аренда, и налоги», – сказала флорист Лариса Зефирова. Она уточнила, что магазины могут сделать скидку организациям на крупные заказы: «Но речь не о 50–100 цветках, а о 500–600». Однако несмотря на высокие цены, тюльпаны среди псковичей всё равно остаются самым ходовым цветком на весенние праздники. «Придут и купят даже один цветок. В кругу флористов этот период называется «тюльпанчик в целлофанчик», – рассказала Лариса Зефирова.

Резкий рост стоимости тюльпанов эксперты связывают с сокращением посадочного материала. Напомним, что о дефиците предупреждал фермер из Себежского района Иван Мельник: «Голландия сильно пострадала в этом году, у них весной очень затопило поля, и посадочного материала они недобрали 40 %». Так, в 2023 году 500 тысяч луковиц стоили десять миллионов рублей, а в прошлом году цена достигла 15 миллионов рублей.

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