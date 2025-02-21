Сайт программы «Герои земли Псковской» презентовал Виталий Рахманов
Сайт программы «Герои земли Псковской» начнёт свою работу 23 февраля. Его презентовал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в рамках установочного заседания общественного совета этой областной программы в пятницу, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Старт программы будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Регистрация участников программы пройдёт с 23 февраля по 31 марта.
Напомним, что программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников станет одним из наставников в региональной программе.
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