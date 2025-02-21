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Общество

Сайт программы «Герои земли Псковской» презентовал Виталий Рахманов

Сайт программы «Герои земли Псковской» начнёт свою работу 23 февраля. Его презентовал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в рамках установочного заседания общественного совета этой областной программы в пятницу, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сайт программы «Герои земли Псковской» начнёт свою работу 23 февраля. Фото: ПАИ

Старт программы будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Регистрация участников программы пройдёт с 23 февраля по 31 марта.

Напомним, что программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников станет одним из наставников в региональной программе.

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