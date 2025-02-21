Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе

В Себежском районе открылся первый в России музей кондитерского искусства, рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»
  • Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
    Фото: кондитерский дом «Себежанка»

Производство пряников – основное направление работы «Себежанки», однако владельцы решили выйти на новый уровень: «В нашем кондитерском пространстве представлены единственный в стране музей кондитерского искусства, дегустационный зал и пряничный цех», – поделилась Александра Сафронова. Для гостей кондитерского дома мастера проводят экскурсионные программы на производстве и в дегустационном зале, а в музее представлены уникальные работы кондитеров-декораторов России и мастеров ближнего и дальнего зарубежья, уточнила собеседница ПАИ.

«В дегустационном зале у нас установлены огромные панорамные окна, через которые наши гости могут наблюдать за процессами изготовления, также в этом зале мы проводим дегустации свежеиспечённых пряников», – добавила шеф-кондитер.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку Общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».

Добавим, что кондитерский дом «Себежанка» начал изготавливать пряники к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 февраля 2025

О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
21 февраля 2025

В Пустошке состоялся митинг, посвящённый Дню Защитника Отечества
21 февраля 2025

Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец
21 февраля 2025

Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
21 февраля 2025

Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников
21 февраля 2025

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
21 февраля 2025

Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы
21 февраля 2025

Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...