Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе

17:57, 21 февраля 2025, ПАИ

В Себежском районе открылся первый в России музей кондитерского искусства, рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»



Фото: кондитерский дом «Себежанка»













Производство пряников – основное направление работы «Себежанки», однако владельцы решили выйти на новый уровень: «В нашем кондитерском пространстве представлены единственный в стране музей кондитерского искусства, дегустационный зал и пряничный цех», – поделилась Александра Сафронова. Для гостей кондитерского дома мастера проводят экскурсионные программы на производстве и в дегустационном зале, а в музее представлены уникальные работы кондитеров-декораторов России и мастеров ближнего и дальнего зарубежья, уточнила собеседница ПАИ.

«В дегустационном зале у нас установлены огромные панорамные окна, через которые наши гости могут наблюдать за процессами изготовления, также в этом зале мы проводим дегустации свежеиспечённых пряников», – добавила шеф-кондитер.

Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку Общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».

Добавим, что кондитерский дом «Себежанка» начал изготавливать пряники к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.