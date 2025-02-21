Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе
В Себежском районе открылся первый в России музей кондитерского искусства, рассказала шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
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Фото: кондитерский дом «Себежанка»
Производство пряников – основное направление работы «Себежанки», однако владельцы решили выйти на новый уровень: «В нашем кондитерском пространстве представлены единственный в стране музей кондитерского искусства, дегустационный зал и пряничный цех», – поделилась Александра Сафронова. Для гостей кондитерского дома мастера проводят экскурсионные программы на производстве и в дегустационном зале, а в музее представлены уникальные работы кондитеров-декораторов России и мастеров ближнего и дальнего зарубежья, уточнила собеседница ПАИ.
«В дегустационном зале у нас установлены огромные панорамные окна, через которые наши гости могут наблюдать за процессами изготовления, также в этом зале мы проводим дегустации свежеиспечённых пряников», – добавила шеф-кондитер.
Напомним, что кондитерский дом «Себежанка» в Себежском районе завоевал статуэтку Общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка».
Добавим, что кондитерский дом «Себежанка» начал изготавливать пряники к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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