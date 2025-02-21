Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников

19:16, 21 февраля 2025, ПАИ

Военный медик, участница проекта федерального проекта «Время Героев» псковчика Мария Мусатова поддержала появление в Псковской области региональной кадровой программы для участников СВО «Герои земли Псковской».

«Я, как участник федеральной программы, в полной уверенности могу сказать, что программа нужна, важна и очень востребована. Потому что за каждой заявкой, которая будет подана, стоит наш с вами земляк. Человек, который сейчас защищает нашу с вами Родину. Пока мы работаем на фронт, он рискует своей жизнью там. А здесь, на нашей Псковской земле, у него семья, у кого-то за это время родились дети, растут дети», - сказала Мария Мусатова.

«Кому, как не им, мы можем дать возможность помочь строить наше будущее. Программа даст участникам новые компетенции, новые знания, которые абсолютно из разных отраслей, и они смогут их применить уже на новом поприще, на котором будут служить Отечеству после своего возвращения домой», - подчеркнула она.

Мария Мусатова приняла участие в установочном заседании общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской», который провел губернатор Михаил Ведерников в пятницу, 21 февраля. Этап регистрации для участия в программы стартует 23 февраля и продлится до 31 марта.