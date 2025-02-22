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Общество

Более 17 тысяч человек проголосовало во втором туре премии «Народное признание»

Более 17 тысяч человек отдали свои голоса за номинантов второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

Фото: ПАИ

Напомним, что после завершения второго тура к работе приступает жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка».

Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии. О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.

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