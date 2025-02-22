Более 17 тысяч человек проголосовало во втором туре премии «Народное признание»
Более 17 тысяч человек отдали свои голоса за номинантов второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».
Напомним, что после завершения второго тура к работе приступает жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в десяти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка».
Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии. О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
Михаил Ведерников: Мы делаем всё для того, чтобы парад Победы в Псковской области в этом году у нас был