Более 17 тысяч человек проголосовало во втором туре премии «Народное признание»

09:57, 22 февраля 2025, ПАИ

Более 17 тысяч человек отдали свои голоса за номинантов второго тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

Напомним, что после завершения второго тура к работе приступает жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Голоса суммируются с числом проголосовавших за того или иного номинанта, и определяется победитель номинации.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в десяти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Сервис», «Событие», «Поступок», «Наша марка».

Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии. О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.