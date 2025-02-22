Более четырёх миллиардов рублей составляет объём инвестиций завода «СКТ Групп» в Пскове
Более четырёх миллиардов рублей составляет объём инвестиций завода «СКТ Групп» в Пскове. Об этом рассказали полномочному представителю президента России в СЗФО Александру Гуцану и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время посещения производственной площадки. Видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
В настоящий момент объём инвестиций чуть больше четырёх миллиардов рублей. После запуска ещё двух участков объём инвестиций составит более пяти миллиардов рублей.
Кроме того, полпреду и губернатору рассказали, что на заводе производят кабели для атомной и строительной отраслей.
Ранее сообщалось, что более 900 человек трудоустроено на заводе «СКТ Групп» в Пскове. Кроме того, раритетное оборудование завода «СКТ Групп» в Пскове продемонстрировали полпреду и губернатору.
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