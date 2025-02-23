В России отмечают День защитника Отечества

09:00, 23 февраля 2025, ПАИ

День защитника Отечества отмечается в России сегодня, 23 февраля. Эта дата была утверждена федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» 13 марта 1995 года, сообщает портал calend.ru.

В Советском Союзе считалось, что первые победы под Псковом и Нарвой, одержанные отрядами Красной армии 23 февраля 1918 года над регулярными войсками кайзеровской Германии, стали основой для обозначения этой даты как дня рождения Красной армии.

В 1922 году 23 февраля было официально признано Днём Красной Армии. В дальнейшем этот день ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума Российской Федерации приняла федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля было названо Днём победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – Днём защитников Отечества.

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятом 15 апреля 2006 года, было определено, что «в соответствии с внесёнными изменениями день воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества». Этот день является официальным выходным.

В этот праздник поздравляют не только мужчин, но и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны и женщин-военнослужащих.

Помимо России, сегодняшний праздник также отмечается в Белоруссии и Кыргызстане.

Ранее сообщалось, что программа «Герои земли Псковской» стартовала в Псковской области.

Напомним, что президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.