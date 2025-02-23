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Культура

Презентация детективного художественного фильма «Красный шёлк» прошла сегодня в Пскове

Презентация детективного художественного фильма «Красный шёлк» прошла в кинотеатре Пскова сегодня, 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Это российско-китайский проект продюсера Вадима Быркина, причём сцены на природе снимались в Псковской области зимой. В главных ролях – Милош Бикович, Глеб Калюжный, а также актёры из Китая, которые приезжали в Россию специально для съëмок кинокартины.

Кинокартину увидели студенты ПсковГУ, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, воспитанники центра «Воин», курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России, сотрудники УМВД России по Псковской области, члены семей военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии орденов Суворова и Кутузова.

«В первую очередь хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества, и спасибо, что в воскресенье нашли возможность для просмотра картины. Псковская область всё чаще и чаще становится местом, где снимают фильмы. Надеюсь, так будет и дальше. Помимо финансовых мер поддержки, есть административные: все сложности мы решаем сообща. Это первая российско-китайский картина на территории Псковской области и, надеюсь, не последняя», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Продюсер Вадим Быркин поблагодарил Михаила Ведерникова за сотрудничество.

«Сегодня ещё и день Псковской области, потому что она защищает наше Отечество на рубежах. Фильм мы также представили в дивизии для ребят-военнослужащих, срочников. Спасибо за поддержку наших ребят, спасибо, Михаил Юрьевич. Это третий проект, который мы делаем совместно», – заметил он.

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский секретный агент, которого играет Милош Бикович, застревает в Китае после падения Российской империи. Для возвращения домой он должен сопроводить китайских курьеров с секретными документами в Москву. В этом мешать им будут иностранные разведчики и настоящие головорезы. Чтобы справиться со своей миссией, агенту придётся объединиться с советскими спецслужбами и найти общего врага.

Ранее Вадим Быркин рассказал, почему кино решили снимать в Псковской области. Трейлер фильма «Красный шёлк» можно увидеть по ссылке.

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