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Общество

Основателей невельской улиточной фермы пригласили на съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета»

Съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета» посетили основатели улиточной фермы «Золотая улитка» из Невельского района Алексей Корочкин и Наталья Деревянных. Об этом сообщается в группе бренда.

Фото здесь и далее: группа « ЭСКАРГО ДОР Улиточная ферма | Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Мы были приглашены на съемочную площадку возле нашей деревни Опухлики, где больше месяца проходят съёмки военной драмы «Семь вёрст до рассвета», посвященному подвигу героя Советского Союза Матвея Кузьмина», – отмечается в сообщении.

Предприниматели организовали для актёров дегустацию деликатесов. По их словам, блюда были оценены на высоком уровне.

Ранее стали известны подробности съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал актёр Фёдор Добронравов.

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