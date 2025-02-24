Основателей невельской улиточной фермы пригласили на съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета»

07:58, 24 февраля 2025, ПАИ

Съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета» посетили основатели улиточной фермы «Золотая улитка» из Невельского района Алексей Корочкин и Наталья Деревянных. Об этом сообщается в группе бренда.

«Мы были приглашены на съемочную площадку возле нашей деревни Опухлики, где больше месяца проходят съёмки военной драмы «Семь вёрст до рассвета», посвященному подвигу героя Советского Союза Матвея Кузьмина», – отмечается в сообщении.

Предприниматели организовали для актёров дегустацию деликатесов. По их словам, блюда были оценены на высоком уровне.