Посвящённая Масленице выставка открылась в Новоржевском ДК

18:59, 24 февраля 2025, ПАИ

С началом Масленой недели в Новоржевском районном доме культуры открылась тематическая выставка. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

«Яркие и красочные экспонаты, символизирующие широкую Масленицу, – разнообразные солнышки, куклы и, конечно же, блины – представлены на стендах», – пишет газета.

Смастерили их обучающиеся МОУ «Новоржевская средняя школа» и МБУДО «Новоржевский ДДТ».

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 2 марта в поездах АО «ФПК» пассажиры смогут попробовать разные блины.