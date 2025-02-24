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Общество

Посвящённая Масленице выставка открылась в Новоржевском ДК

С началом Масленой недели в Новоржевском районном доме культуры открылась тематическая выставка. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: МБУК «Новоржевский РКСК»

«Яркие и красочные экспонаты, символизирующие широкую Масленицу, – разнообразные солнышки, куклы и, конечно же, блины – представлены на стендах», – пишет газета.

Смастерили их обучающиеся МОУ «Новоржевская средняя школа» и МБУДО «Новоржевский ДДТ».

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 2 марта в поездах АО «ФПК» пассажиры смогут попробовать разные блины.

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