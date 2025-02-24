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Общество

Врач-диетолог дала советы о приготовлении полезных блинов на Масленицу

В России стартовала Масленая неделя. Врач-диетолог и заведующая отделом клинической диетологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Марина Степанян в интервью «Известиям» рассказала, как отпраздновать Масленицу без ущерба для здоровья, и поделилась рецептом полезных блинов.

По её словам, традиционные блины, приготовленные из пшеничной муки высшего сорта и с большим количеством рафинированного масла, могут быть слишком калорийными и содержать много насыщенных жиров. Такие продукты не рекомендуются людям с лишним весом, высоким уровнем холестерина, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Она также посоветовала заменить традиционные начинки для блинов: обжаренный мясной фарш, творог с высокой жирностью, ветчину с сыром. Кроме того, стоит отказаться от привычки подавать к блинам сметану или сгущённое молоко с большим количеством сахара. Эти продукты добавляют блюду ещё больше калорий, и один приём пищи может содержать половину суточной нормы калорий взрослого человека, не говоря уже о детях.

Для начинок лучше выбирать низкокалорийные продукты. Если хочется чего-то более сытного, можно взять постную часть говядины, курицы или другого мяса и запечь или потушить его. Также подойдёт сочетание лёгкого творожного сыра и слабосолёной красной рыбы. Чтобы в блюде было больше клетчатки, можно добавить овощи: например, сделать рагу из кабачков, перца, баклажанов и грибов и добавить его в блины.

Для сладких начинок можно использовать творог с низкой жирностью и томлёные или свежие фрукты: банан, яблоко, грушу. Вместо жирной сметаны можно подавать готовые блины с мягким творогом или греческим йогуртом жирностью 4 %.

Врач также обратила внимание на то, что лучше жарить блины на сухой сковороде, чтобы снизить их калорийность и количество жиров. Если же это невозможно, то следует контролировать количество масла, используемого для приготовления, и не переборщить с ним. Для этого можно использовать специальную кисточку для смазывания поверхности сковороды. Однако не стоит дополнительно смазывать готовые блины сливочным маслом.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 2 марта в поездах АО «ФПК» пассажиры смогут попробовать разные блины.

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