Новые участники Ассоциации ветеранов СВО Псковской области получили удостоверения

21:56, 24 февраля 2025, ПАИ

Церемония вручения удостоверений новым членам Ассоциации ветеранов СВО Псковской области состоялась в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» сегодня, 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко. Андрей Вьюнов обратился к присутствующим с приветственным словом. «Очень важно, что президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Путь воина всегда был на Руси самым почётным и уважаемым. Добро пожаловать в нашу большую и дружную команду!» – сказал Андрей Вьюнов, подчеркнув, что региональная Ассоциация ветеранов СВО известна не только в своём регионе, но и за его пределами. Благодаря неформальному подходу к работе организация активно взаимодействует с региональным отделением фонда «Защитники Отечества», одним из координаторов работы с участниками специальной военной операции в регионе.

В торжественной обстановке новым членам Ассоциации ветеранов СВО Псковской области были вручены удостоверения, шевроны и памятные медали.

Отметим, региональная общественная организация в Пскове стала функционировать в прошлом году. Её цель – способствовать социальной адаптации ветеранов СВО и вовлекать их в общественную, культурную, политическую и спортивную жизнь, а также в волонтёрскую деятельность, наставничество и патриотическое воспитание молодёжи.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в Псковской области стартовала регистрация для участия в региональной программе «Герои земли Псковской». О важности проведения конкурса «Время героев» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.