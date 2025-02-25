От фольклора до современного творчества: концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдёт в Пскове

12:58, 25 февраля 2025, ПАИ

Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдёт в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Гости познакомятся с русскими народными песнями и духовными стихами в современной интерпретации, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Программу зрителям представят в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова 17 марта.

Это проект, в котором участвуют выдающиеся музыканты: мастер русского фольклора, номинант на премию World Music Сергей Старостин, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов и известный джазовый контрабасист Владимир Волков, отметили в пресс-службе правительства.

Концепция выступления заключается в объединении на одной сцене исполнителей, близких по духу, представляющих различные направления русской народной музыки – от фольклора и духовной музыки до современного авторского творчества.

На концерте можно будет услышать классические инструменты, например кларнет, контрабас и ударные, а также этнические, а в частности свирель, курский рожок, гусли и другие.

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в рамках нацпроекта «Семья». Напомним, что мероприятие пройдёт с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.