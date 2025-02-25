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Общество

В России обнаружили вирус в несколько раз опаснее SpyNote

В России обнаружили вирус в несколько раз опаснее SpyNote, о котором рассказывала глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрия Ермакова.

Этот вирус маскируется на телефоне под банковские и государственные приложения – в январе этого года аналитики компании обнаружили более ста вариантов таких программ. Сегодня под его угрозой находится как минимум 114 тысяч смартфонов на базе Android, заявил Дмитрий Ермаков. Он рассказал, что первую атаку на российских пользователей с использованием вируса на основе легального приложения NFCGate зафиксировали ещё в августе прошлого года. «За месяц число подтверждённых атак увеличилось с 400 до более чем 700, на 80 %. Средняя сумма ущерба выросла до 200 тысяч рублей, а общая – до 150 миллионов рублей, что в три раза выше, чем в июле 2024 года», – отметил эксперт.

Чтобы узнать, есть ли на телефоне подобный вирус, Дмитрий Ермаков советует проверить смартфон антивирусом или посмотреть, у каких приложений на устройстве есть разрешение на чтение СМС и на управление NFC-модулем. «Если вы обнаружили подозрительное приложение, у которого есть такие разрешения, то удалите его», – заключил он.

Ранее эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов рассказал псковичам, что мошенники научились снимать деньги своих жертв без использования их карт.

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