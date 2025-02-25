Псковский облсовпроф определился с кандидатурой на пост председателя на ближайшую пятилетку
Псковский облсовпроф определился с кандидатурой на пост председателя на 2025–2030 годы. Решение приняли на заседании президиума профобъединения сегодня, 25 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
Кандидатуру действующего руководителя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова выдвинули 14 из 17 членских организаций, а также Санкт-Петербург-Витебский отдел территориальной профсоюзной организации железнодорожников (Дорпрофжел), взаимодействующий с облсовпрофом на основании заключённого соглашения.
По итогу заседания сформировали список, в который единогласно внесли кандидатуру Игоря Иванова. Документ отправили на рассмотрение исполкома Федерации независимых профсоюзов России.
«Благодарю всех коллег, принявших решение о моём выдвижении, за доверие. За прошедшие пять лет сделано многое, предстоит сделать ещё больше. Работа по защите прав трудящихся должна быть системной», – прокомментировал выдвижение Игорь Иванов.
Напомним, что выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся в ходе XXVII отчётно-выборной конференции в июне 2025 года.
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