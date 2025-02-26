Михаил Ведерников подчеркнул важность адресного посещения главами муниципалитетов ветеранов Великой Отечественной войны

08:24, 26 февраля 2025, ПАИ

Важность адресного посещения главами муниципалитетов ветеранов Великой Отечественной войны подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

«В этом году и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на муниципальном особое внимание приковано ко всем патриотическим мероприятиям, в том числе это касается вручения юбилейных медалей по поручению президента. Это должно делаться адресно - никакие помощники глав, помощники депутатов это не делают, вручает глава», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что нужно объехать, обойти всех ветеранов, узнать, какие есть бытовые вопросы. Также следует обратить внимание, чтобы за каждым ветераном были закреплены медицинские работники.

Напомним, более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области.