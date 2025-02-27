Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали в Псковской области 26 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, жилой дом горел на улице Детской в деревне Партизанской Гдовского района. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Ещё один дом горел в деревне Рубилово Пушкиногорского района. Пенсионерка успела выбежать из горящего дома до приезда пожарных. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.
Также бесхозное строение горело на улице Луначарского в Пустошке. Возможная причина возгорания – короткое замыкание.
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26 февраля 2025
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