Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:07, 27 февраля 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области 26 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, жилой дом горел на улице Детской в деревне Партизанской Гдовского района. Возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Ещё один дом горел в деревне Рубилово Пушкиногорского района. Пенсионерка успела выбежать из горящего дома до приезда пожарных. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

Также бесхозное строение горело на улице Луначарского в Пустошке. Возможная причина возгорания – короткое замыкание.