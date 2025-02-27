Стало известно, какие непродовольственные товары в Псковской области подешевели больше остальных

17:00, 27 февраля 2025, ПАИ

О самых подешевевших непродовольственных товарах с 17 по 24 февраля в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубная щётка подешевела на 8,1 %, детские подгузники – на 3,88 %, женские эластичные колготки и напольный электропылесос – на 2,12 %, туалетное мыло – на 1,38 % и стиральный порошок – на 1,16 %.

Также среди непродовольственных товаров есть и подорожавшие – шампунь и хозяйственное мыло, цена на них выросла на 6,69 % и на 2,3 % соответственно.

Напомним, что колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подорожала на 4,39 %, а варёная колбаса подешевела на 6,36 %.