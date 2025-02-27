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Общество

Ещё шестерых жительниц Усвятского округа наградили юбилейными медалями

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Усвятском муниципальном округе продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров, заместитель главы Светлана Ермаков, а также ученица Усвятской средней школы Виолетта Тайкова навестили жительниц округа Татьяну Фурманову, Зинаиду Максименко, Веру Козловой, Евгению Шершакову, Дарью Борисову, Любовь Шутрову.

«С большим уважением пообщались с представителями людей военной эпохи. Поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы, вручили памятные медали и пожелали всем здоровья и благополучия», – отметили представители администрации.

Ранее сообщалось, что медали ветеранам Великой Отечественной войны вручила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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