Ещё шестерых жительниц Усвятского округа наградили юбилейными медалями

20:46, 27 февраля 2025, ПАИ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Усвятском муниципальном округе продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров, заместитель главы Светлана Ермаков, а также ученица Усвятской средней школы Виолетта Тайкова навестили жительниц округа Татьяну Фурманову, Зинаиду Максименко, Веру Козловой, Евгению Шершакову, Дарью Борисову, Любовь Шутрову.

«С большим уважением пообщались с представителями людей военной эпохи. Поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы, вручили памятные медали и пожелали всем здоровья и благополучия», – отметили представители администрации.

Ранее сообщалось, что медали ветеранам Великой Отечественной войны вручила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.