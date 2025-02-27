Вопросы общественной безопасности и подготовку к проведению празднования 80-летия Победы обсудили в правительстве Псковской области

22:47, 27 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совместное заседание оперативного штаба и координационное совещание. Участники встречи обсудили вопросы общественной безопасности и подготовку к проведению празднования 80-летия Победы, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Разработаны планы мероприятий, обеспечивающих общественную безопасность и правопорядок. Порядок обеспечат региональное управление МВД России и Росгвардия. Содействие также окажут около 200 представителей добровольных народных дружин и АНО «Дружина».

«Отдельно обсудили вопрос дальнейшего развития АПК «Безопасный город» в объектах транспорта. Система хорошо себя зарекомендовала. В частности, в прошлом году сотрудники уголовного розыска Псковского ЛО МВД России на транспорте с использованием АПК «Безопасный город» смогли установить двоих без вести пропавших лиц и человека, находившегося в розыске», – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области.