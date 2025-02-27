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И вкусно, и полезно: чем запивать блины в Масленицу

Какой чай выбрать для блинов, чтобы было не только вкусно, но и полезно, рассказала чайный эксперт, управляющая «Чайным домом купца» Алёна Гуща в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Скриншот видео ПАИ

Идеальный чай для блинов – несладкий чай, так как большинство едят блины с вареньем или со сгущёнкой. «Можно выбрать классические чаи, такие как ассам, эрл грей, вьетнамский и цейлонский. Можно также сделать купаж по своим вкусовым предпочтениям», – отметила Алёна Гуща.

При выборе напитка стоит обращать внимание на производителя и состав. Чай россыпью сам по себе высшего качества. Но есть и премиальные пакетированные чаи, где идёт крупнолистовой чай, а не порох, как все привыкли видеть в обычных пакетированных чаях, уточнила гостья эфира.

Самая распространённая ошибка при заваривании чая – залить его крутым кипятком. Это убивает все полезные свойства и вкус. Например, для классического чая ассам температура воды должна быть 75–80 градусов, заметила специалист.

«Например, вы вскипятили чайник, подождали минут 15. Для обычного полулитрового чайника хватает одной столовой ложки без горки. И как только чайник немного остыл, заливаем и дожидаемся минут 10–15 после заваривания», – поделилась эксперт и уточнила, что ошпаривание заварочного чайника перед завариванием – это необязательное действие, оно больше относится к чайным традициям.

Мероприятия в честь Масленицы пройдут на разных площадках Пскова в воскресенье, 2 марта. Куда можно сходить, читайте по ссылке.

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