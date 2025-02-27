Ещё девяти жителям Пушкиногорского района вручили памятные медали в честь 80-летия Победы

23:36, 27 февраля 2025, ПАИ

Ещё девяти жителям Пушкиногорского района вручили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медалями награждены труженики тыла Виктор Гаврилов, Вера Егорова, Валентина Обоенкова, Таисия Николаева из Пушкиногорского района и жители Пушкинских Гор Ольга Ефимова и Николай Иванов.

Также Оксана Филиппова навестила Анатолия Александрова, Нину Кущину и Антонину Юпатову, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

«Светлые, добрые люди! Несмотря тяжёлое детство, выпавшее на время войны, тяготы жизни, потери родных и близких, не всегда хорошее самочувствие, не озлобились, умеют ценить даже небольшие радости каждого дня!» – сказала Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что ещё шестерых жительниц Усвятского округа наградили юбилейными медалями.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.