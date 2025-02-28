Убийство митрополита Тихона готовил преподаватель Псково-Печерской семинарии

09:01, 28 февраля 2025, ПАИ

Убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовил его помощник Денис Попович. На сайте Псково-Печерской семинарии встречается его упоминание в качестве старшего преподавателя.

За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. На допросе Попович рассказал, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

Преступную акцию террористы планировали выполнить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

В ходе обысков у злоумышленников изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными данными и их фотографиями. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Здесь все подробности, известные к этому моменту.

Добавим, что с 2018 года по октябрь 2023 года Тихон возглавлял Псковскую митрополию. По решению Священного Синода в 2023 году он был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.